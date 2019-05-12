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Квашук забил за Гомель и возглавил гонку бомбардиров чемпионата Беларуси, но его команда уступила Динамо Минск

12 мая 23:21 43 Читати українською
Квашук забил за Гомель и возглавил гонку бомбардиров чемпионата Беларуси, но его команда уступила Динамо Минск
Виталий Квашук / ФК Гомель

Украинский полузащитник Виталий Квашук забил невероятный гол со штрафного в матче 7 тура чемпионата Беларуси против минского Динамо (1:2) и возглавил список бомбардиров.

Минское Динамо дома обыграло Гомель в матче 7 тура белорусской Высшей лиги. Но настоящим украшением стал гол Виталия Квашука.

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При счете 1:0 в пользу хозяев Гомель заработал штрафной, который эффектно реализовал именно украинец, забив свой 6-й гол в чемпионате, возглавив список бомбардиров.

Гомель после 7 туров находится на 10 позиции в турнирной таблице, набрав 6 очков. У Динамо Минск 13 пунктов и 7 строчка.

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