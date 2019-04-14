Кварцяний: Сумую за тим адреналіном, який відчував, коли був тренером

Колишній наставник Волині Віталій Кварцяний розповів, що сумує за тренерською діяльністю.

"Я пішов з практичної тренерської роботи, мені стало нецікаво. Все було добре, але... Зараз, звичайно, сумую за тим інтенсивним життям, за тим адреналіном, напругою. Футбол – така справа, що не виліковується.

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Мені вже не горить, займаюся собою, здоров'ям. Щоб міг з футболістами і кроси бігати, і щоб в тонусі перебувати, якщо вирішу повернутися. Стрибки, перекиди", – сказав Кварцяний в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Нагадаємо, Кварцяний відомий своєю тренерською діяльністю у Волині, яку очолював кілька разів, у липні 2017-го року фахівець покинув посаду тренера луцької команди, але залишився президентом клубу.

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