УЄФА у своєму Instagram опублікував десятку найкращих дриблерів поточного сезону Ліги чемпіонів, серед яких опинився і Михайло Мудрик.

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Українець опинився на 8 позиції з 26 вдалими обіграшами. На сходинку вище – зірковий Неймар, в якого 27 успішних спроб дриблінгу. Очолюють список двоє французів – Усман Дембеле та Мбаппе (по 39 обіграшів), топ-3 замикає Вінісіус.

Відзначимо, що до топ-5 потрапили зірки Серії А – Леау та Кварацхелія, а шосте місце у захисника Марселя Нуну Тавареша.

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