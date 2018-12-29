Квальярелла забив у 9-му матчі Серії А поспіль – це найкращий результат у першості з 2005 року

Досвідчений форвард генуезької Сампдорії Фабіо Квальярелла реалізував пенальті в матчі 19-го туру проти Ювентуса (1:2) і продовжив свою гольову серію.

35-річний ветеран забив у 9-му для себе матчі Серії А поспіль, повідомляє Opta Sports.

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За цей час Квальярелла встиг забити 10 м'ячів. Подібного досягнення в італійській першості не було з 2005 року. Тоді неймовірну гольову серію записав до активу форвард Ювентуса Давід Трезеге.

Нещодавно Сампдорія оголосила про продовження контракту Квальярелли. На Луїджі Ферраріс нападник залишатиметься мінімум до літа 2020 року.