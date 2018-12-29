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Квальярелла забив у 9-му матчі Серії А поспіль – це найкращий результат у першості з 2005 року

15:53 227 Читать на русском
Квальярелла забив у 9-му матчі Серії А поспіль – це найкращий результат у першості з 2005 року
Фабіо Квальярелла / Reuters

Досвідчений форвард генуезької Сампдорії Фабіо Квальярелла реалізував пенальті в матчі 19-го туру проти Ювентуса (1:2) і продовжив свою гольову серію.

35-річний ветеран забив у 9-му для себе матчі Серії А поспіль, повідомляє Opta Sports.

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За цей час Квальярелла встиг забити 10 м'ячів. Подібного досягнення в італійській першості не було з 2005 року. Тоді неймовірну гольову серію записав до активу форвард Ювентуса Давід Трезеге.

Нещодавно Сампдорія оголосила про продовження контракту Квальярелли. На Луїджі Ферраріс нападник залишатиметься мінімум до літа 2020 року.

Італія19 турЮвентус Стедіум (Турин)

Ювентус - Сампдорія: Субота 29 грудня 2018

Ювентус
Матч завершено
2 : 1
Сампдорія
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Теги
Італія Ювентус - Сампдорія Сампдорія Сампдорія Серія А Фабіо Квальярелла Фабіо Квальярелла
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