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Шаран розповів, що допоможе покращити результати Олександрії в єврокубках

08:50 233 Читать на русском
Шаран розповів, що допоможе покращити результати Олександрії в єврокубках
Володимир Шаран / фото М. Козленка

Керманич Олександрії Володимир Шаран прокоментував поразку від бельгійського Гента (1:2) в 6-му турі групового етапу Ліги Європи, а також підсумував виступи "жовто-чорних" у єврокубках цьогоріч.

7’ Лоран Депуатр
16’ Лоран Депуатр
 
Денис Мірошніченко 54’
7’ Лоран Депуатр
16’ Лоран Депуатр
54’ Денис Мірошніченко

"Задоволений грою нашої команди. Але, на превеликий жаль, не вистачало майстерності у завершальній стадії атак. Створили чимало нагод для того, щоб зрівняти рахунок. Зараз емоції – негативні, але я думаю, що президент і наші вболівальники задоволені нашими виступами в Лізі Європи.

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Ми перебудувалися після першого тайму, тому що бачили, як деякі гравці випадають. Зіграли правильно, але кадрові проблеми ми сьогодні побачили. Не було ким підсилити гру, і я сподіваюсь, що в подальшому будемо розмовляти з президентом. Для досягнення позитивних результатів треба якісні підсилення в атаку.

Президент ще не підсумував рік, на тижні в нас гра з Дніпром-1. Завтра дізнаємося, хто в нас живий-здоровий та зможе зіграти, але дійсно ми дуже пристойно зіграли у Лізі Європи.

Додалося впевненості, солідності, ми не граємо бій-біжи, хоча більшою мірою і грали від оборони раніше. Зараз правильно пресингуємо, виходимо з пресингу і цим я задоволений. Знову-таки: літом ми підсилилися сильними гравцями – з’явилася картинка. Якщо взимку буде також – гірше грати не будемо", – цитує Шарана Sport Arena.

Нагадаємо, що Олександрія на груповому етапі тричі зіграла внічию, тричі програла та посіла 4-те місце в групі I турніру.

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Ліга Європи Володимир Шаран Володимир Шаран Гент - Олександрія Олександрія Олександрія
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