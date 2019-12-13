Шаран розповів, що допоможе покращити результати Олександрії в єврокубках

Керманич Олександрії Володимир Шаран прокоментував поразку від бельгійського Гента (1:2) в 6-му турі групового етапу Ліги Європи, а також підсумував виступи "жовто-чорних" у єврокубках цьогоріч.

"Задоволений грою нашої команди. Але, на превеликий жаль, не вистачало майстерності у завершальній стадії атак. Створили чимало нагод для того, щоб зрівняти рахунок. Зараз емоції – негативні, але я думаю, що президент і наші вболівальники задоволені нашими виступами в Лізі Європи.

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Ми перебудувалися після першого тайму, тому що бачили, як деякі гравці випадають. Зіграли правильно, але кадрові проблеми ми сьогодні побачили. Не було ким підсилити гру, і я сподіваюсь, що в подальшому будемо розмовляти з президентом. Для досягнення позитивних результатів треба якісні підсилення в атаку.

Президент ще не підсумував рік, на тижні в нас гра з Дніпром-1. Завтра дізнаємося, хто в нас живий-здоровий та зможе зіграти, але дійсно ми дуже пристойно зіграли у Лізі Європи.

Додалося впевненості, солідності, ми не граємо бій-біжи, хоча більшою мірою і грали від оборони раніше. Зараз правильно пресингуємо, виходимо з пресингу і цим я задоволений. Знову-таки: літом ми підсилилися сильними гравцями – з’явилася картинка. Якщо взимку буде також – гірше грати не будемо", – цитує Шарана Sport Arena.

Нагадаємо, що Олександрія на груповому етапі тричі зіграла внічию, тричі програла та посіла 4-те місце в групі I турніру.

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