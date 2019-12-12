Гент переміг Олександрію у важкому матчі завдяки двом асистам Безуса

Останній матч у цьогорічній Лізі Європи для Олександрії завершився виїзною поразкою від Гента.

Олександрії в цьому матчі втрачати вже було нічого, тож гості з перших хвилин пішли у атаку, заробивши низку кутових. Втім, на цьому стартовий натиск підопічних Володимира Шарана завершився, а слово взяли футболісти Гента – в першу чергу Яремчук, удар якого з меж штрафного на 4-й хвилині заблокували, а на 6-й Роман вистрілив повз ворота. На 7-й же слово взяв Безус, який протягнув м'яч через центр та віддав розрізну передачу на хід Депуатру – Лоран вийшов віч-на-віч з Паньківим і пробив у ближній кут. 1:0!

"Жовто-чорні" не здавалися, організувавши низку підходів до володінь голкіпера Камінскі. Найнебезпечніший епізод стався на 14-й хвилині, коли Безбородько зачепився за м'яч у штрафному, поставив корпус та скинув "круглого" на Третьякова – Максим прострілив вздовж уже порожніх воріт, але ніхто не зміг замкнути! Після цього Безбородько вирішив сам завдати удару з гострого кута, але вдалося лише заробити кутовий. Покарання за марнотратство прийшло миттєво: Безус на 17-й хвилині головою скинув подачу з флангу в центр штрафного, а Депуатр пробив під праву стійку з близької дистанції – 2:0.

Олександрія за інерцією провела ще кілька перспективних атак, але доволі швидко Гент заволодів ініціативу остаточно. Це вилилось у низку моментів: так, на 26-й хвилині Яремчук головою замкнув подачу з кутового (Паньків парирував), а на 34-й Депуатр вистрілив у ближню дев'ятку з гострого кута після передачі Безуса – він влучив у зовнішній бік сітки! Красива атака вдалася господарям на 36-й: Безус на дриблінгу красиво пройшов Бабогла та віддав передачу на Яремчука, який у штрафному розкрутився навколо Дубри й пробив у падінні в дальній нижній кут – дуже слабко! На 40-й же з лівого краю Безус стріляв сам, але знову врятував Паньків.

Зрештою, перший тайм завершився за рахунку 2:0. Другий господарі розпочали набагато спокійніше, а от Олександрія ж активно йшла уперед. Так, на 47-й хвилині Ковальцю вдався класний обвідний удар із середньої дистанції повз дальню стійку, а на 50-й Безбородько стріляв з лінії штрафного – Пластун став на шляху м'яча. Крім того, було організовано кілька кутових і кросів, однак на другому поверсі у Гента все було надійно.

Не можна сказати, що гол Олександрії назрівав, але на нього вже точно награли. Зрештою, він прилетів на 54-й хвилині – і що це був за гол! Справжнє голасо від Мірошниченка, який наважився на постріл метрів з 30-ти точно в лівий нижній кут. За дві хвилини по цьому "жовто-чорні" забили і другий гол – це Безбородько отримав передачу в штрафний, вийшов віч-на-віч з Камінскі та пробив під ближню стійку. На жаль, друге взяття воріт Гента скасували через мінімальний офсайд у Дениса.

Олександрія провела ще кілька небезпечних підходів, але бельгійці вирівняли хід зустрічі – хоча нічого, крім низки контратак з подачами, перехопленими Паньківим, "буйволи" не вигадали. Наступний момент гостей стався аж на 67-й хвилині, коли Безбородько ледь не замкнув простріл з правого флангу на майже порожні ворота. Ще краший епізод запороли на 69-й, коли передачу від Ковальця в спини захисникам на Безбородька вирішив перехопити Третьяков, пробивши з близької дистанції – замість удару сталося щось дуже незрозуміле. На 70-й зі штрафного стріляв Запорожан, а на 71-й з лівого краю штрафного бив Лучкевич – обидва постріли заблокували.

На 70-х хвилинах Олександрія взагалі загнала Гент у його штрафний. Підопічні Володимира Шарана проводили крос за кросом, простріл за прострілом, однак постійно до замикання не вистачало ліченої миті. З реалізацією у гостей був повний кошмар. На жаль, в останні 10 хвилин сили почали покидати наших футболістів, а "буйволи", освіживши атаку, перехопили ініціативу – щоправда, з небезпечних моментів в ендшпілі зустрічі можна згадати хіба що дальній удар Домпа в руки Паньківу. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Гента.

Таким чином, Гент набрав 12 очок, вигравши групу І. Олександрія завершила виступи у Лізі Європі з трьома заліковими балами в активі й на четвертій сходинці в таблиці.