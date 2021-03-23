Головний тренер збірної України U-19 Олег Кузнєцов вважає, що голкіпер Шахтаря Андрій Пятов ще не сказав свого останнього слова.

"Чи може допомогти збірній досвід Андрія Пятова, незважаючи на відсутність ігрової практики? Безумовно. Це навіть не обговорюється.

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Андрій витягнув багато матчів. Його не можна просто так списувати. Він заробляв путівку на чемпіонат Європи. Протягом багатьох років Пятов своєю грою нікому не давав шансу витіснити себе з основи.

Виклик цього футболіста до збірної, а, можливо, і вихід на поле, себе виправдають. Упевнений, що футболіст з таким досвідом витримає тиск. Мені важко сказати, чому Луїш Каштру так безапеляційно довіряє лише Трубіну. Пятов ще не сказав свого останнього слова у великому футболі. На цього воротаря, як і раніше, можна сподіватися", – сказав Кузнєцов у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, Пятов втратив місце в основі Шахтаря – наставник "гірників" більше довіряє молодому Трубіну. У поточному сезоні Андрій зіграв у "помаранчево-чорній" футболці лише 7 матчів у всіх турнірах (чотири в УПЛ і по одному – у Лізі чемпіонів, Кубку і Суперкубку України).

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