Главный тренер сборной Украины U-19 Олег Кузнецов считает, что голкипер Шахтера Андрей Пятов еще не сказал своего последнего слова.

"Может ли помочь сборной опыт Андрея Пятова, несмотря на отсутствие игровой практики? Безусловно. Это даже не обсуждается.

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Андрей вытащил много матчей. Его нельзя просто так списывать. Он зарабатывал путевку на чемпионат Европы. В течение многих лет Пятов своей игрой никому не давал шанса вытеснить себя из основы.

Вызов этого футболиста в сборную, а, возможно, и выход на поле, себя оправдают. Уверен, что футболист с таким опытом выдержит давление. Мне трудно сказать, почему Луиш Каштру так безапелляционно доверяет только Трубину. Пятов еще не сказал своего последнего слова в большом футболе. На этого вратаря, как и раньше, можно надеяться", – сказал Кузнецов в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, Пятов потерял место в основе Шахтера – наставник "горняков" больше доверяет молодому Трубину. В текущем сезоне Андрей сыграл в "оранжево-черной" футболке лишь 7 матчей во всех турнирах (четыре в УПЛ и по одному – в Лиге чемпионов, Кубке и Суперкубке Украины).

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