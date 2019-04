Салах – третій гравець в історії Ліверпуля, який забив 20+ голів в двох сезонах АПЛ поспіль

Нападник Ліверпуля Мохамед Салах забив вже 21 гол у цьому сезоні АПЛ.

У 36-у турі чемпіонату Англії Ліверпуль приймав Хаддерсфілд. Нападник "червоних" Мохамед Салах відзначився дублем, забивши на 45+1-ій та 83-ій хвилинах. Ці голи стали для єгиптянина 20-м та 21-м у поточному сезоні АПЛ відповідно.

Ліверпуль – Хаддерсфілд: Кейта забив найшвидший гол "червоних" в історії АПЛ

Відтак, нападник вже другий сезон поспіль забиває за команду Клоппа більше 20 голів. Раніше це вдавалось лише Луїсу Суаресу (сезон-2012/13 і 2013/14 ) та Роббі Фаулеру (сезон-1994/95 і 1995/96).

Ліверпуль розгромив Хаддерсфілд і очолив турнірну таблицю АПЛ

Зауважимо, що матч між Хаддерсфілдом та Ліверпулем закінчився розгромною перемогою мерсисайдців з рахунком 5:0.

3 - Mohamed Salah has become only the third Liverpool player to score 20+ Premier League goals in consecutive seasons for the club, after Robbie Fowler (1994-95 and 1995-96) and Luis Suárez (2012-13 and 2013-14). Greats. #LIVHUD pic.twitter.com/4I7SVmNclS