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Салах – третій гравець в історії Ліверпуля, який забив 20+ голів в двох сезонах АПЛ поспіль

00:20 121 Читать на русском
Салах – третій гравець в історії Ліверпуля, який забив 20+ голів в двох сезонах АПЛ поспіль
Салах та Мане святкують гол / Ліверпуль

Нападник Ліверпуля Мохамед Салах забив вже 21 гол у цьому сезоні АПЛ.

1’ Набі Кейта
23’ Садьйо Мане
45+1’ Мохамед Салах
66’ Садьйо Мане
83’ Мохамед Салах
 
1’ Набі Кейта
23’ Садьйо Мане
45+1’ Мохамед Салах
66’ Садьйо Мане
83’ Мохамед Салах

У 36-у турі чемпіонату Англії Ліверпуль приймав Хаддерсфілд. Нападник "червоних" Мохамед Салах відзначився дублем, забивши на 45+1-ій та 83-ій хвилинах. Ці голи стали для єгиптянина 20-м та 21-м у поточному сезоні АПЛ відповідно.

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Відтак, нападник вже другий сезон поспіль забиває за команду Клоппа більше 20 голів. Раніше це вдавалось лише Луїсу Суаресу (сезон-2012/13 і 2013/14 ) та Роббі Фаулеру (сезон-1994/95 і 1995/96).

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Зауважимо, що матч між Хаддерсфілдом та Ліверпулем закінчився розгромною перемогою мерсисайдців з рахунком 5:0.

Теги
Англія Ліверпуль - Хаддерсфілд Ліверпуль Ліверпуль Мохамед Салах Мохамед Салах
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