Наставник "кулес" буде готовий до звільнення, якщо команда завершить сезон без трофеїв, інформує Sport.es.

Барселона переживає масовий відхід легенд – на черзі ще один капітан

Хаві очолив Барселону рік тому і за цей час встиг навести бодай якийсь порядок. Клуб позбувся низки "зайвих" гравців, а на їхнє місце прибули обіцяні топ-новачки. Втім, у новому сезоні каталонців вже спіткало перше розчарування – виліт з групи Ліги чемпіонів. Навіть такий удар не похитнув впевненості Хаві, який вірить у великі перемоги нинішньої кампанії. Якщо ж не вийде, то головний тренер з розумінням поставиться до будь-якого вердикту Лапорти.

Нагадаємо, у чемпіонаті Іспанії Барселона йде лідером, випереджаючи Реал на 2 очки. Також "кулес" зберігають шанси на Кубок Іспанії та Лігу Європи, де в рамках попереднього раунду плей-офф доведеться зійтися з Манчестер Юнайтед.

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