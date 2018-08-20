Кутроне продовжить контракт з Міланом

Нападник Мілана Патрік Кутроне продовжить співпрацю з клубом.

До кінця поточного тижня Патрік Кутроне продовжить свій контракт з Міланом до 2023 року, повідомляє football-italia.

Натомість видання Gazzetta dello Sport впевнене, що контракт вже підписаний, клубу залишилось лише офіційно про це оголосити.

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Очікується, що зарплата вихованця молодіжної академії "россонері" збільшиться з 800 тисяч євро до 1 млн.

У минулому сезоні 20-річний форвард виграв боротьбу за місце в основі у Ніколи Калініча і Андре Сілви, забивши 18 м'ячів у всіх турнірах за Мілан.

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