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Кутроне продлит контракт с Миланом

13:34 14 Читати українською
Кутроне продлит контракт с Миланом
Патрик Кутроне / Фото ФК Милан

Нападающий Милана Патрик Кутроне продолжит сотрудничество с клубом.

До конца текущей недели Патрик Кутроне продолжит свой контракт с Миланом до 2023 года, сообщает football-italia.

Зато издание Gazzetta dello Sport уверено, что контракт уже подписан, клубу осталось только официально об этом объявить.

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Ожидается, что зарплата воспитанника молодежной академии "россонери" увеличится с 800 тысяч евро до 1 млн.

В прошлом сезоне 20-летний форвард выиграл борьбу за место в основе в Николы Калинича и Андре Силвы, забив 18 мячей во всех турнирах за Милан.

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Теги
Италия Милан Милан Патрик Кутроне Патрик Кутроне
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