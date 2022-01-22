Обидві команди є претендентами на пониження у класі, тому битва була безкомпромісною. У ній на голову сильнішим виявився Норвіч.

Норвіч розгромив Уотфорд у матчі з вимкненням світла та шедевральним голом Сарджента – "канарки" покинули зону вильоту

Особливої уваги заслуговує перший гол гостей. Джош Сарджент карколомним ударом переправив м'яч у ближню дев'ятку. Після цього "канарки" не зупинились та ще двічі відзначились у воротах суперника.

Перемога дозволила Норвічу обійти Уотфорд та покинути зону вильоту.

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