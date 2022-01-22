Курйозний шедевр Сарджента у відеоогляді матчу Уотфорд – Норвіч – 0:3
10:40 - Читать на русском
Уотфорд приймав Норвіч в рамках 23-го туру АПЛ. Дивіться відео голів на Футбол 24.
Джош Сарджент 51’
Джош Сарджент 74’
Юрай Куцка 90+2’
51’ Джош Сарджент
74’ Джош Сарджент
90+2’ Юрай Куцка
Обидві команди є претендентами на пониження у класі, тому битва була безкомпромісною. У ній на голову сильнішим виявився Норвіч.
Норвіч розгромив Уотфорд у матчі з вимкненням світла та шедевральним голом Сарджента – "канарки" покинули зону вильоту
Особливої уваги заслуговує перший гол гостей. Джош Сарджент карколомним ударом переправив м'яч у ближню дев'ятку. Після цього "канарки" не зупинились та ще двічі відзначились у воротах суперника.
Перемога дозволила Норвічу обійти Уотфорд та покинути зону вильоту.
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