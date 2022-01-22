Обе команды являются претендентами на понижение в классе, поэтому битва была бескомпромиссной, в которой на голову сильнее оказался Норвич.

Норвич разгромил Уотфорд в матче с выключением света и шедевральным голом Сарджента – "канарейки" покинули зону вылета

Особого внимания заслуживает первый гол гостей. Джош Сарджент сногсшибательным ударом переправил мяч в ближнюю девятку. После этого "канарейки" не остановились и еще дважды отличились в воротах соперника.

Победа позволила Норвичу обойти Уотфорд и покинуть зону вылета.

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