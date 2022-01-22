Курьезный шедевр Сарджента в видеообзоре матча Уотфорд – Норвич – 0:3
10:40 - Читати українською
Уотфорд принимал Норвич в рамках 23-го тура АПЛ. Смотрите видео голов на Футбол 24.
Джош Сарджент 51’
Джош Сарджент 74’
Юрай Куцка 90+2’
51’ Джош Сарджент
74’ Джош Сарджент
90+2’ Юрай Куцка
Обе команды являются претендентами на понижение в классе, поэтому битва была бескомпромиссной, в которой на голову сильнее оказался Норвич.
Норвич разгромил Уотфорд в матче с выключением света и шедевральным голом Сарджента – "канарейки" покинули зону вылета
Особого внимания заслуживает первый гол гостей. Джош Сарджент сногсшибательным ударом переправил мяч в ближнюю девятку. После этого "канарейки" не остановились и еще дважды отличились в воротах соперника.
Победа позволила Норвичу обойти Уотфорд и покинуть зону вылета.
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