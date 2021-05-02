Реал володів ініціативою зі стартового свистка, але голкіпер Осасуни Еррера вправно рятував своїх одноклубників після гострих моментів. Все ж "бланкос" вдалось відзначитись, але вже наприкінці другої 45-хвилинки.

Реал на останніх хвилинах дотиснув Осасуну – "вершкові" обійшли Барселону, але втратили Варана

На допомогу прийшов кутовий. Іско подав точно на голову Мілітао, а Едер поклав красивий м'яч у кут. Друге взяття воріт було дещо курйозним: Бензема виконав розрізний пас на Каземіро, той не зміг обробити передачу, але м'яч від його ноги полетів у протихід кіперу.

2:0 – Реал набрав 74 очки та закріпився на другій сходинці. Атлетіко, який йде першим, має на два пункти більше, Барселона ж відстає від "вершкових" на три залікові бали, але сьогодні зіграє з Валенсією. Осасуна залишилась одинадцятою.