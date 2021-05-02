Курйозний гол Каземіро у відеоогляді матчу Реал – Осасуна – 2:0
Реал переграв Осасуну у 34-му турі Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів матчу на "Футбол 24".
Реал володів ініціативою зі стартового свистка, але голкіпер Осасуни Еррера вправно рятував своїх одноклубників після гострих моментів. Все ж "бланкос" вдалось відзначитись, але вже наприкінці другої 45-хвилинки.
Реал на останніх хвилинах дотиснув Осасуну – "вершкові" обійшли Барселону, але втратили Варана
На допомогу прийшов кутовий. Іско подав точно на голову Мілітао, а Едер поклав красивий м'яч у кут. Друге взяття воріт було дещо курйозним: Бензема виконав розрізний пас на Каземіро, той не зміг обробити передачу, але м'яч від його ноги полетів у протихід кіперу.
2:0 – Реал набрав 74 очки та закріпився на другій сходинці. Атлетіко, який йде першим, має на два пункти більше, Барселона ж відстає від "вершкових" на три залікові бали, але сьогодні зіграє з Валенсією. Осасуна залишилась одинадцятою.