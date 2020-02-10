Курйозний автогол у відеоогляді матчу ПСЖ – Ліон – 4:2

ПСЖ та Ліон влаштували справжню перестрілку в центральному матчі 24 туру Ліги 1. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі.

Парижани захопили ініціативу з перших хвилин матчі і вже до 47-ї хвилини громили гостей. Ді Марія та Мбаппе відзначилися по голу до перерви, у другому таймі їх вирішив підтримати захисник Ліона Марсал. Перша спроба "ткачів" вразити власні ворота була неточною, однак бразилець вирішив "підтримати" партнера – курйозний автогол.

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Після такого удару Ліон ледь не знайшов сили на вражаючий камбек. Терьє та Дембеле скоротили відставання до мінімуму, втім, вихід Кавані убив інтригу. Уругваєць забив четвертий гол ПСЖ і зняв усі питання щодо переможця зустрічі.