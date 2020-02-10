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Курьезный автогол в видеообзоре матча ПСЖ – Лион – 4:2

09:34 68 Читати українською
Курьезный автогол в видеообзоре матча ПСЖ – Лион – 4:2
Кавани и Гуйе / Твиттер ПСЖ

ПСЖ и Лион устроили настоящую перестрелку в центральном матче 24 тура Лиги 1. Смотрите видео голов и главных моментов встречи.

 

Парижане захватили инициативу с первых минут матча и уже к 47-й минуте громили гостей. Ди Мария и Мбаппе отличились по голу до перерыва, во втором тайме их решил поддержать защитник Лиона Марсал. Первая попытка "ткачей" поразить собственные ворота была неточной, однако бразилец решил "поддержать" партнера – курьезный автогол.

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После такого удара Лион едва не нашел силы на впечатляющий камбэк. Терье и Дембеле сократили отставание до минимума, но выход Кавани убил интригу. Уругваец забил четвертый гол ПСЖ и снял все вопросы о победителе встречи.

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