ПСЖ без Неймара перестріляв Ліон, Сент-Етьєн зазнав третьої поразки поспіль: Ліга 1, матчі неділі

Програма 24 туру чемпіонату Франції завершувалася трьома недільними матчами.

Ліга 1, 24 тур

Монпельє – Сент-Етьєн – 1:0

Гол: Делор, 26

Вилучення: Самбіа, 41 (М)

Страсбур – Реймс – 3:0

Голи: Джіку, 50, Маджид, 82, Лала, 90+2 (пен.)

ПСЖ – Ліон – 4:2

Голи: Ді Марія, 22, Мбаппе, 38, Марсал, 47 (аг), Кавані, 79 – Терьє, 52, Дембеле, 59

День розпочався з чергового провалу Сент-Етьєна, який програвав у попередніх двох турах. Делор вивів Монпельє вперед, однак через 15 хвилин "зелені" отримали чисельну перевагу. Навіть це не допомогло команді Пюеля вирвати бодай очко – понад 50 хвилин домінації минули без гола.

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Страсбур легко розібрався з Реймсом у рідних стінах. Гості показали гідну боротьбу до перерви, але на цьому їхні успіхи і завершились. Джіку відкрив рахунок у дебюті другої половини, а під завісу гри Маджид та Лала оформили розгром – 3:0.

Центральний поєдинок туру відбувся в Парижі, куди приїхав Ліон. Команда Томаса Тухеля явно не була налаштована на гостинний прийом, не знадобився навіть Неймар, який пропускав гру через пошкодження. М'ячі забивали інші зірки. Ді Марія "прошив" голкіпера ударом у ближній кут, а Мбаппе чітко реалізував вихід віч-на-віч. Захисник Ліона Марсал захотів приєднатися до такої іменитої компанії, але його команді це не допомогло – курйозний автогол бразильця.

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Здавалося, що можна давати фінальний свисток, та раптом "ткачі" заворушились. Терьє і Дембеле завдали подвійного удару за сім хвилин, які дарували надію на очки. Дива не сталось – Кавані вийшов на заміну і нагадав, що все ще може приносити користь ПСЖ.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ФРАНЦІЇ