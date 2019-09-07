Захисник Олександрії Павло Пашаєв став винуватцем поразки збірної Азербайджану у матчі відбіркового циклу Євро-2020 проти Уельсу. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Євро-2020, кваліфікація, 5 тур

Уельс – Азербайджан – 2:1

Голи: Пашаєв, 26 (аг), Бейл, 84 – Емрелі, 59

Збірна Азербайджану не змогла переграти зіркову збірну Уельсу. Головним винуватцем став захисник Олександрії Павло Пашаєв.

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Гарет Бейл прострілював у штрафний майданчик гостей, потім був рикошет, після якого футболіст зрізав м'яч у власні ворота.

Як наслідок, Азербайджан продовжує перебувати на останній позиції в групі без очок.