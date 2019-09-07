toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
ЗБІРНА УКРАЇНИ УКРАЇНА U-21 - ФІНЛЯНДІЯ U-21 ДИНАМО ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Курйозний автогол Пашаєва у відеоогляді матчу Уельс –​​​​​​​ Азербайджан –​​​​​​​ 2:1

13:18 197 Читать на русском
Курйозний автогол Пашаєва у відеоогляді матчу Уельс –​​​​​​​ Азербайджан –​​​​​​​ 2:1
Павло Пашаєв / ФК Олександрія

Захисник Олександрії Павло Пашаєв став винуватцем поразки збірної Азербайджану у матчі відбіркового циклу Євро-2020 проти Уельсу. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Євро-2020, кваліфікація, 5 тур

Уельс – Азербайджан – 2:1

Голи: Пашаєв, 26 (аг), Бейл, 84 – Емрелі, 59

Збірна Азербайджану не змогла переграти зіркову збірну Уельсу. Головним винуватцем став захисник Олександрії Павло Пашаєв.

Євро-2020, кваліфікація: Вербіч завдав першої поразки Кендзьорі, автогол Пашаєва, розгромні перемоги Бельгії та Австрії

Гарет Бейл прострілював у штрафний майданчик гостей, потім був рикошет, після якого футболіст зрізав м'яч у власні ворота.

Як наслідок, Азербайджан продовжує перебувати на останній позиції в групі без очок.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
blog_ava
Відео феєричного камбеку Нідерландів у матчі відбору Євро-2020 проти Німеччини
00:50
4194
Теги
Азербайджан Азербайджан футбольні курйози Відеоновини Євро-2020 Павло Пашаєв Павло Пашаєв Уельс Уельс
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
48
хв
Литва
19:00
Україна
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук