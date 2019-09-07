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Курьезный автогол Пашаева в видеообзоре матча Уэльс –​​​​​​​ Азербайджан –​​​​​​​ 2:1

13:25 94 Читати українською
Курьезный автогол Пашаева в видеообзоре матча Уэльс –​​​​​​​ Азербайджан –​​​​​​​ 2:1
Павел Пашаев / ФК Александрия

Защитник Александрии Павел Пашаев стал виновником поражения сборной Азербайджана в матче отборочного цикла Евро-2020 против Уэльса. Смотрите видео голов и обзор матча.

Евро-2020, квалификация, 5 тур

Уэльс – Азербайджан – 2:1

Голы: Пашаев, 26 (аг), Бейл, 84 – Эмрели, 59

Евро-2020, квалификация: Вербич нанес первое поражение Кендзере, автогол Пашаева, разгромные победы Бельгии и Австрии

Сборная Азербайджана не смогла переиграть звездную сборную Уэльса. Главным виновником стал защитник Александрии Павел Пашаев.

Гарет Бейл простреливал в штрафную гостей, затем был рикошет, после которого футболист срезал мяч в собственные ворота.

Как следствие, Азербайджан продолжает находиться на последней позиции в группе без очков.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Видео феерического камбэка Нидерландов в матче отбора Евро-2020 против Германии
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Теги
Евро-2020 Азербайджан Азербайджан футбольные курьёзы Видеоновости Павел Пашаев Павел Пашаев Уэльс Уэльс
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