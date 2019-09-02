Куртуа у матчі з Вільяреалом встановив персональний антирекорд

Бельгійський голкіпер у третьому турі Прімери вкотре не зміг втримати свої ворота "сухими".

Тібо Куртуа встановив персональний антирекорд без "сухих" матчів у чемпіонаті, інформує Opta.

Бенефіс і вилучення Бейла у відеоогляді матчу Вільяреал – Реал – 2:2

Нападник Вільяреала Жерар Морено засмутив бельгійця вже на 12-ій хвилині поєдинку. Це означало, що страж воріт "вершкових" пропустив гол у 11-у матчі чемпіонату Іспанії поспіль – найгірша серія в його кар'єрі. Вона розпочалась ще у минулому сезоні, в поточній кампанії Реал також пропускав у всіх трьох турах.

Бейл наздогнав Роналдо у списку найкращих бомбардирів-легіонерів Реала

Нагадаємо, що Куртуа перебрався з Челсі до мадридського гранда влітку 2018 року.