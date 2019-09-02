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Куртуа у матчі з Вільяреалом встановив персональний антирекорд

11:40 550 Читать на русском
Куртуа у матчі з Вільяреалом встановив персональний антирекорд
Тібо Куртуа / Твіттер Реала

Бельгійський голкіпер у третьому турі Прімери вкотре не зміг втримати свої ворота "сухими".

12’ Жерар Морено
75’ Мойзес Гомес
 
Гарет Бейл 45+1’
Гарет Бейл 86’
Гарет Бейл 90+3’
12’ Жерар Морено
45+1’ Гарет Бейл
75’ Мойзес Гомес
86’ Гарет Бейл
90+3’ Гарет Бейл

Тібо Куртуа встановив персональний антирекорд без "сухих" матчів у чемпіонаті, інформує Opta.

Бенефіс і вилучення Бейла у відеоогляді матчу Вільяреал – Реал – 2:2

Нападник Вільяреала Жерар Морено засмутив бельгійця вже на 12-ій хвилині поєдинку. Це означало, що страж воріт "вершкових" пропустив гол у 11-у матчі чемпіонату Іспанії поспіль – найгірша серія в його кар'єрі. Вона розпочалась ще у минулому сезоні, в поточній кампанії Реал також пропускав у всіх трьох турах.

Бейл наздогнав Роналдо у списку найкращих бомбардирів-легіонерів Реала

Нагадаємо, що Куртуа перебрався з Челсі до мадридського гранда влітку 2018 року.

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Вільяреал - Реал Мадрид Тібо Куртуа Тібо Куртуа Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія
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