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Бенефіс і вилучення Бейла у відеоогляді матчу Вільяреал –​​​​​​​ Реал –​​​​​​​ 2:2

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Бенефіс і вилучення Бейла у відеоогляді матчу Вільяреал –​​​​​​​ Реал –​​​​​​​ 2:2
Вільяреал –​​​​​​​ Реал –​​​​​​​ 2:2 / ФК Реал Мадрид

Мадридський Реал слідом за Барселоною втратив очки вдруге в сезоні. У поєдинку 3 туру Ла Ліги підопічні Зінедіна Зідана не змогли перемогти Вільяреал. Дивіться відео голів та огляд матчу.

12’ Жерар Морено
75’ Мойзес Гомес
 
Гарет Бейл 45+1’
Гарет Бейл 86’
Гарет Бейл 90+3’
12’ Жерар Морено
45+1’ Гарет Бейл
75’ Мойзес Гомес
86’ Гарет Бейл
90+3’ Гарет Бейл

Мадридський Реал продовжує очікувати повернення Едена Азара. "Королівський клуб" зустрівся на виїзді з Вільяреалом. "Жовта субмарина" підловила команду Зінедіна Зідана на ненадійній грі в обороні, і на 12-й хвилині Жерар Морено відкрив рахунок. Реал збільшив тиск, і під кінець першого тайму Йовіч ефектно зіграв на Карвахаля, а той прострілив на валлійця, який вразив порожні ворота.

Вільяреал розписав ефектну нічию з Реалом – Гарет Бейл оформив дубль

По перерві Вільяреал знову вийшов уперед після влучного удару Мойзеса Гомеса. Але Гарет Бейл знову став рятівником "бланкос". Щоправда, на 90+3 гравець був вилучений.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Вільяреал - Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид Вільяреал Вільяреал Іспанія Відеоновини
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