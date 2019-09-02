Мадридський Реал слідом за Барселоною втратив очки вдруге в сезоні. У поєдинку 3 туру Ла Ліги підопічні Зінедіна Зідана не змогли перемогти Вільяреал. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Мадридський Реал продовжує очікувати повернення Едена Азара. "Королівський клуб" зустрівся на виїзді з Вільяреалом. "Жовта субмарина" підловила команду Зінедіна Зідана на ненадійній грі в обороні, і на 12-й хвилині Жерар Морено відкрив рахунок. Реал збільшив тиск, і під кінець першого тайму Йовіч ефектно зіграв на Карвахаля, а той прострілив на валлійця, який вразив порожні ворота.

Вільяреал розписав ефектну нічию з Реалом – Гарет Бейл оформив дубль

По перерві Вільяреал знову вийшов уперед після влучного удару Мойзеса Гомеса. Але Гарет Бейл знову став рятівником "бланкос". Щоправда, на 90+3 гравець був вилучений.