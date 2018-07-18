Куртуа начал поиски дома в Мадриде

Голкипер лондонского Челси Куртуа все ближе к трансферу в мадридский Реал.

26-летний бельгийский вратарь ищет дом в Мадриде, информирует AS. По словам издания, Куртуа сразу после ЧМ-2018 начал поиски жилья в столице Испании и уже в ближайшее время должен перейти в Реал.

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Тибо хочет вернуться в Испанию, где живут его жена и двое детей.

В январе 2017 Куртуа приобрел дом в Мадриде для своей семьи, однако сейчас он решил искать новое жилье в испанской столице.

Отметим, что в период с 2011 по 2014 годы бельгиец выступал в составе мадридского Атлетико.

Напомним, Куртуа получил звание лучшего голкипера ЧМ-2018, а его сборная Бельгии заняла 3 место на мировом первенстве.

Реал объявит о подписании Куртуа в ближайшее время