Куртуа холоднокровно розібрався з Роналду поблизу власних воріт – момент дня на Євро-2020
28 червня 09:46 - Читать на русском
Голкіпер збірної Бельгії Тібо Куртуа вразив не лише своїми воротарськими навичками у матчі 1/8 фіналу Євро-2020.
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У першому таймі матчу Бельгія – Португалія Куртуа продемонстрував свою техніку у протистоянні з Кріштіану Роналду.
Бельгія – Португалія – 1:0 – відео гола та огляд матчу
Воротар отримав м'яч від своїх захисників та на замаху легко обіграв португальця, продовживши комбінацію своєї команди на власній половині поля.
Додамо, що така холоднокровність дозволила Бельгії втримати мінімальну перемогу над Португалією (1:0) та вийти до 1/4 фіналу Євро-2020.
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