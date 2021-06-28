Голкіпер збірної Бельгії Тібо Куртуа вразив не лише своїми воротарськими навичками у матчі 1/8 фіналу Євро-2020.

Куртуа та Роналду / фото з відкритих джерел

У першому таймі матчу Бельгія – Португалія Куртуа продемонстрував свою техніку у протистоянні з Кріштіану Роналду.

Бельгія – Португалія – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Воротар отримав м'яч від своїх захисників та на замаху легко обіграв португальця, продовживши комбінацію своєї команди на власній половині поля.

Додамо, що така холоднокровність дозволила Бельгії втримати мінімальну перемогу над Португалією (1:0) та вийти до 1/4 фіналу Євро-2020.

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