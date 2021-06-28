Бельгія та Португалія зустрічалися в 1/8 фіналу Євро-2020. Дивіться відео гола та огляд матчу Бельгія – Португалія на "Футбол 24".

Матч Бельгія – Португалія стартував о 22:00 за київським часом у Севільї. "Футбол 24" провів текстову онлайн-трансляцію поєдинку 1/8 фіналу чемпіонату Європи.

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Доволі нуднуватий перший тайм все ж подарував забитий м'яч на 42-й хвилині. Розкішний постріл з-за меж штрафного вдався Торгану Азару. 1:0 на користь збірної Бельгії.

Обидві команди мали ще моменти, але рахунок більше не змінився. Бельгійці крокують у чвертьфінал, де суперником команди Роберто Мартінеса стане збірна Італії.