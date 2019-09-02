Дешам знайшов заміну травмованому Погба на матчі відбору Євро-2020

Поль Погба не зможе допомогти збірній Франції у матчах відбору Євро-2020. Дідьє Дешам вже викликав нового гравця.

Федерація футболу Франції у своєму Twitter оголосила, що хавбек Арсенала Маттео Гендузі викликаний на матчі відбіркового циклу Євро-2020.

Дешам оголосив заявку збірної Франції на матчі проти Албанії та Андорри

Футболіст замінить Поля Погба, який не зможе допомогти "гальським півням" через травму.

Чемпіони світу у рамках кваліфікації на чемпіонат Європи зіграють проти Албанії та Андорри 7 і 10 вересня відповідно. Наразі у підопічних Дідьє Дешама 9 очок і 1 сходинка в турнірній таблиці.