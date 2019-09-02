toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
ТРАНСФЕРИ ЗОРЯ - ДИНАМО АРСЕНАЛ - ТОТТЕНХЕМ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Дешам знайшов заміну травмованому Погба на матчі відбору Євро-2020

17:40 169 Читать на русском
Дешам знайшов заміну травмованому Погба на матчі відбору Євро-2020
Поль Погба / Федерація футболу Франції

Поль Погба не зможе допомогти збірній Франції у матчах відбору Євро-2020. Дідьє Дешам вже викликав нового гравця.

Федерація футболу Франції у своєму Twitter оголосила, що хавбек Арсенала Маттео Гендузі викликаний на матчі відбіркового циклу Євро-2020.

Дешам оголосив заявку збірної Франції на матчі проти Албанії та Андорри

Футболіст замінить Поля Погба, який не зможе допомогти "гальським півням" через травму.

Чемпіони світу у рамках кваліфікації на чемпіонат Європи зіграють проти Албанії та Андорри 7 і 10 вересня відповідно. Наразі у підопічних Дідьє Дешама 9 очок і 1 сходинка в турнірній таблиці.

blog_ava
Коноплянка близький до переходу в Шахтар, – Ді Марціо
08:25
10213
Теги
Поль Погба Поль Погба Франція Євро-2020 Маттео Гендузі Маттео Гендузі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
23
год
:
2
хв
Минай
17:00
Балкани
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук