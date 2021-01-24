Головний тренер Барселони Рональд Куман зізнався, що не збирається лицемірити і готовий висловлювати всі претензії до своїх гравців їм особисто.

"Чи сумую я за Луїсом Суаресом? Я не люблю відповідати на такі питання. Ви ставите мені їх кожного разу, коли він забиває гол. Він чудовий гравець, і я бажаю йому удачі, але рішення прийнято.

"Це неприпустимо для Барселони": Куман розлютився через погану реалізацію пенальті у Кубку Іспанії

Я не турбуюсь через те, що мої футболісти можуть сприйняти мої коментарі як критику. Я не збираюся брехати і кажу те, що бачу. Коли ти гравець Барселони, до тебе серйозні вимоги. Я критикую їх з повагою. Я не маю нічого проти будь-якого з футболістів і хочу допомогти їм, але при всій повазі, коли ми за 90 хвилин не можемо забити Корнельї, я не збираюся мовчати. Якщо хтось проти – запросіть іншого тренера.

Щодо зимових трансферів... Моя позиція відома – нам не вистачає людей. Але має значення фінансова ситуація клубу. Думаю, ми всі мислимо однаково. Якщо ніхто не прийде – ми продовжимо, але якщо хочемо більшого – потрібні трансфери", – цитує Кумана видання AS.

Нагадаємо, Барселона не без труднощів пробилась в 1/8 Кубка Іспанії, здолавши нижчолігову Корнелью лише у додатковий час. Вже сьогодні, 24 січня, "блаугранас" в рамках 20-го туру Прімери на виїзді зустрінуться з Ельче. Початок матчу о 17:15.

Барселона драматично пройшла Корнелью в Кубку Іспанії, не забивши два пенальті за матч