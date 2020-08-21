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Куман планує зіркове підсилення атаки Барселони – несподіваний варіант

10:30 - Читать на русском
Куман планує зіркове підсилення атаки Барселони – несподіваний варіант
Мемфіс Депай / Reuters

Головний тренер Барселони Рональд Куман прагне омолодити атакувальну лінію каталонського клубу.

Депай став уже другим представником збірної Нідерландів, якого хоче бачити в Барселоні новоспечений наставник "блаугранас" Рональд Куман, повідомляє Sport.es з посиланням на RAC1.

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Зазначається, що Мемфіс може стати заміною Суаресу, який близький до відходу з клубу. Ще одним фактором, який сприяє трансферу, є ціна на гравця – Барселона може його собі дозволити попри скрутну фінансову ситуацію. Раніше повідомлялось, що Куман хотів би бачити у складі Барселони Вейналдума.

До слова, Депай провів 22 поєдинки у сезоні 2019/20, записавши до свого активу 15 голів та 2 асисти. Зазначимо, що чемпіонат Франції став єдиною першістю з європейської топ-5, який вирішили не догравати через пандемію коронавірусу.

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Теги
Барселона Барселона Іспанія Трансфери Рональд Рональд Куман Трансфери Барселони Мемфіс Мемфіс Депай
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