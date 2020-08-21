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Куман планирует звездное усиление атаки Барселоны – неожиданный вариант

10:32 - Читати українською
Куман планирует звездное усиление атаки Барселоны – неожиданный вариант
Мемфис Депай / Reuters

Главный тренер Барселоны Рональд Куман стремится омолодить атакующую линию каталонского клуба.

Депай стал уже вторым представителем сборной Нидерландов, которого хочет видеть в Барселоне новоиспеченный наставник "блаугранас" Рональд Куман, сообщает Sport.es со ссылкой на RAC1.

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Отмечается, что Мемфис может стать заменой Суаресу, который близок к уходу из клуба. Еще одним фактором, способствующим трансферу, является цена на игрока – Барселона может его себе позволить несмотря на трудную финансовую ситуацию. Ранее сообщалось, что Куман хотел бы видеть в составе Барселоны Вейналдума.

К слову, Деппа провел 22 поединка в сезоне 2019/20, записав в свой актив 15 голов и 2 ассиста. Отметим, что чемпионат Франции стал единственным первенством из европейской топ-5, который решили не доигрывать из-за пандемии коронавируса.

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Барселона Барселона Испания Трансферы Рональд Рональд Куман Трансферы Барселоны Мемфис Мемфис Депай
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