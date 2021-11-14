Нідерландський фахівець може очолити Рейнджерс, стверджує Fichajes.net.

Куман намагається здерти з Барселони всю компенсацію разом з бонусами – клуб пропонує значно менше

Куман став головним претендентом на вакантне місце керманича "синіх". Боси шотландського гранда змушені шукати нового тренера після переходу Стівена Джеррарда до Астон Вілли. Альтернативний кандидат для Рейнджерс – Джон Террі, який працював у тренерському штабі бірмінгемців у 2018-2021 рр. Також шанси попрацювати в Шотландії має екс-керманич Фейєнорда Джованні ван Бронкхорст, який грав за "синіх" на рубежі тисячоліть.

До слова, Рональд Куман лише два тижні тому був звільнений з посади головного тренера Барселони. Раніше він тренував англійські Саутгемптон і Евертон.

Куман був приречений – Барселона перетворилась у вульгарну команду