Бывший наставник испанской Барселоны Рональд Куман получил вариант с возвращением на Британские острова. Правда, придется работать не в чемпионате Англии.

Нидерландский специалист может возглавить Рейнджерс, утверждает Fichajes.net.

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Куман стал главным претендентом на вакантное место наставника "синих". Боссы шотландского гранда вынуждены искать нового тренера после перехода Стивена Джеррарда в Астон Виллу. Альтернативный кандидат для Рейнджерс – Джон Терри, работавший в тренерском штабе бирмингемцев в 2018-2021 гг. Также шансы поработать в Шотландии имеет экс-рулевой Фейеноорда Джованни ван Бронкхорст, игравший за "синих" на рубеже тысячелетий.

К слову, Рональд Куман всего две недели назад был уволен с должности главного тренера Барселоны. Ранее он тренировал английские Саутгемптон и Эвертон.

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