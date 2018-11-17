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Куман: Ми домінували над чемпіонами світу – це щось неймовірне

11:35 180 Читать на русском
Куман: Ми домінували над чемпіонами світу – це щось неймовірне
Рональд Куман / Фото: соцмережі

Наставник збірної Нідерландів Рональд Куман поділився враженнями від матчу проти Франції, в якому його команда перемогла з рахунком 2:0.

"Те, як ми грали з Францією, як домінували над чемпіонами світу – це щось неймовірне.

Нідерланди – Франція – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Спочатку було нелегко, але потім французам став важко даватися пресинг, і їм довелося поміняти свою схему. Це найкращий комплімент на адресу збірної Нідерландів.

Ми вели цю гру, кожну секунду матчу знали, що повинні робити. Заслужили цю перемогу. Могли забити більше, але Льоріс був неймовірно хороший сьогодні. Це чудовий результат, але найголовніше те, як ми зіграли", – цитує Кумана офіційний сайт УЄФА.

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Ліга націй5 тур

Нідерланди - Франція: П'ятниця 16 листопада 2018

Нідерланди
Матч завершено
2 : 0
Франція
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Теги
Ліга націй Нідерланди - Франція Нідерланди Нідерланди Рональд Куман Рональд Куман
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