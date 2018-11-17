Куман: Ми домінували над чемпіонами світу – це щось неймовірне

Збірна України — 11:40 1046
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"Розібрали Україну, як велосипед". Словацькі ЗМІ розхвалюють свою збірну за ефектний розгром команди Шевченка
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Збірна України востаннє пропускала 4 голи в офіційному матчі 12 років томуЛіга націй — 08:00 1074
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Словаччина – Україна: Шевченко шокує тактикою, Бойко і компанія – дитячими провалами у матчі Ліги наційЛіга націй — 02:22 12113
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Словаччина – Україна: онлайн-трансляція матчу Ліги націй – як це булоЛіга націй — 00:30 16467
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Словаччина – Україна: післяматчева прес-конференція Андрія ШевченкаЛіга націй — 00:27 4082
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