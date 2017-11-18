Куман: Мы доминировали над чемпионами мира – это нечто невероятное

Наставник сборной Нидерландов Рональд Куман поделился впечатлениями от матча против Франции, в котором его команда победила со счетом 2:0.

"То, как мы играли с Францией, как доминировали над чемпионами мира – это нечто невероятное.

Нидерланды – Франция – 2:0 – видео голов и обзор матча

Сначала было нелегко, но потом французам стал тяжело даваться прессинг, и им пришлось поменять свою схему. Это лучший комплимент в адрес сборной Нидерландов.

Мы вели игру, каждую секунду матча знали, что должны делать. Заслужили эту победу. Могли забить больше, но Льорис был невероятно хорош сегодня. Это отличный результат, но самое главное то, как мы сыграли", – цитирует Кумана официальный сайт УЕФА.

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