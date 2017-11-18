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Куман: Мы доминировали над чемпионами мира – это нечто невероятное

11:38 35 Читати українською
Куман: Мы доминировали над чемпионами мира – это нечто невероятное
Рональд Куман / Фото: соцсети

Наставник сборной Нидерландов Рональд Куман поделился впечатлениями от матча против Франции, в котором его команда победила со счетом 2:0.

"То, как мы играли с Францией, как доминировали над чемпионами мира – это нечто невероятное.

Нидерланды – Франция – 2:0 – видео голов и обзор матча

Сначала было нелегко, но потом французам стал тяжело даваться прессинг, и им пришлось поменять свою схему. Это лучший комплимент в адрес сборной Нидерландов.

Мы вели игру, каждую секунду матча знали, что должны делать. Заслужили эту победу. Могли забить больше, но Льорис был невероятно хорош сегодня. Это отличный результат, но самое главное то, как мы сыграли", – цитирует Кумана официальный сайт УЕФА.

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Лига наций5 тур

Нидерланды - Франция: Пятница 16 ноября 2018

Нидерланды
Матч окончен
2 : 0
Франция
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Лига наций Нидерланды - Франция Нидерланды Нидерланды Рональд Куман Рональд Куман
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