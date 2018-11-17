Депай пояснив, чому вирішив виконати пенальті в стилі Паненки

Вінгер збірної Нідерландів Мемфіс Депай прокоментував свій забитий м'яч у ворота збірної Франції у поєдинку 5-го туру Ліги націй.
24-річний нападник виконав одинадцятиметровий наприкінці матчу в стилі чемпіона Європи-1976 Антоніна Паненки, пославши м'яч над воротарем.
"Фактично гру було зроблено, а їхній воротар багато разів виручав. Він чудово стрибав у кути, тому я подумав: "Спробую просто підсікти м'яч". Вийшов хороший гол.
Ліга націй: Нідерланди впевнено здолали збірну Франції
Ця перемога є свідченням духу команди та майстерності гравців. Це доказ, що в нашої збірної є світле майбутнє. Ми повинні продовжувати в тому ж дусі. Це лише початок", – цитує Депая офіційний сайт УЄФА.
Відзначимо, що перемога над французами (2:0) дозволила збірній Нідерландів наблизитися до тріумфу в своїй групі Ліги націй. В останньому турі "помаранчевим" достатньо зіграти внічию з німцями, щоб перемогти в групі А1.