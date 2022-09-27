У вівторок, 27 вересня, Інтер та Мілан остаточно вирішили, що обом клубам потрібен новий сучасний стадіон. Фактично це означає, що стадіон Джузеппе Меацца (або як його називають у народі – Сан-Сіро) буде зруйновано. Президент Мілана Паоло Скароні стверджує, що реконструкція легендарного футбольного храму просто неможлива. Про це пише Gazzetta dello Sport.

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Повідомляється, що Сан-Сіро буде знесено у 2027 році. Звільнене місце використовують для розширення парку та комерційного району. Останній буде готовий у 2030 році.

Місцеперебування нового футбольного стадіону у Мілані все ще обговорюється. Нова арена буде готова до сезону 2027/28, її місткість становитиме 60-65 тисяч місць.

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