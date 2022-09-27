Во вторник, 27-го сентября, Интер и Милан окончательно решили, что обоим клубам нужен новый современный стадион. Фактически это означает, что стадион Джузеппе Меацца (или как его называют в народе – Сан-Сиро) будет разрушен. Президент Милана Паоло Скарони утверждает, что реконструкция легендарного футбольного храма просто невозможна. Об этом пишет Gazzetta dello Sport.

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Сообщается, что Сан-Сиро будет снесён в 2027 году. Освобожденное место используют для расширения парка и коммерческого района. Последний будет готов в 2030 году.

Местонахождение нового футбольного стадиона в Милане все еще обсуждается. Новая арена будет готова к сезону 2027/28, её вместимость составит 60-65 тысяч мест.

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