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Кулач може повернутися у Шахтар

21:22 398 Читать на русском
Кулач може повернутися у Шахтар
Владислав Кулач / фото з соцмереж

Форвард Ворскли Владислав Кулач, права на якого належать Шахтарю, може повернутися у донецький клуб.

Офіційний сайт Ворскли повідомив, що нападник Владислав Кулач поки не приєднався до полтавської команди, яка вийшла з відпустки, адже продовжуються перемовини з Шахтарем щодо майбутнього гравця збірної України.

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До слова, у цьому сезоні Владислав зіграв у складі полтавців 19 матчів та забив 6 м'ячів. Окрім цього, у жовтні Кулач вперше отримав виклик до лав національної збірної України.

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Теги
Ворскла Ворскла Владислав Кулач Владислав Кулач Шахтар Шахтар Трансфери Шахтаря Трансфери чемпіонату України
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