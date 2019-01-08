Кулач може повернутися у Шахтар

Форвард Ворскли Владислав Кулач, права на якого належать Шахтарю, може повернутися у донецький клуб.

Офіційний сайт Ворскли повідомив, що нападник Владислав Кулач поки не приєднався до полтавської команди, яка вийшла з відпустки, адже продовжуються перемовини з Шахтарем щодо майбутнього гравця збірної України.

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До слова, у цьому сезоні Владислав зіграв у складі полтавців 19 матчів та забив 6 м'ячів. Окрім цього, у жовтні Кулач вперше отримав виклик до лав національної збірної України.

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