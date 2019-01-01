Фінт Кулача потрапив до відео найефектніших моментів Ліги Європи за версією УЄФА

УЄФА оприлюднила відео найяскравіших фінтів у матчах групового раунду Ліги Європи сезону 2018/19.

Красивий фінт нападника Ворскли Владислава Кулача в матчі з лондонським Арсеналом опинився серед найкращих у груповому раунді Ліги Європи, за версією прес-служби УЄФА.

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Побачити, як форвард полтавців демонструє свою техніку поводження із м'ячем можна на початку відео, яке було опубліковане на офіційній сторінці Ліги Європи у твіттері.

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