Шахтар за крок від підписання півзахисника збірної Ізраїлю

Молодий хавбек Маккабі з Петах-Тікви Манор Соломон продовжить кар'єру в Україні.

19-річний гравець найближчим часом стане футболістом Шахтаря, стверджує ізраїльське видання sport1.maariv.

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Повідомляється, що Соломон вже покинув розташування Маккабі та прилетів в Україну для проходження медобстеження. Очікується, що "гірники" викуплять 85 % прав на Манора. За трансфер хавбека донеччани заплатять близько 6 млн євро.

До слова, влітку Манором всерйоз цікавилась Бенфіка. Португальці запропонували Маккабі 5 млн євро, однак отримали відмову.

У поточному сезоні Соломон зіграв за Маккабі Петах-Тіква 12 матчів та забив 2 голи.

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