toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ ЄВГЕН СЕЛЕЗНЬОВ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Шахтар за крок від підписання півзахисника збірної Ізраїлю

17:49 164 Читать на русском
Шахтар за крок від підписання півзахисника збірної Ізраїлю
Манор Соломон / twitter

Молодий хавбек Маккабі з Петах-Тікви Манор Соломон продовжить кар'єру в Україні.

19-річний гравець найближчим часом стане футболістом Шахтаря, стверджує ізраїльське видання sport1.maariv.

Фонсека підтвердив підписання Шахтарем Маркоса Антоніо та розповів про ще одного потенційного новачка

Повідомляється, що Соломон вже покинув розташування Маккабі та прилетів в Україну для проходження медобстеження. Очікується, що "гірники" викуплять 85 % прав на Манора. За трансфер хавбека донеччани заплатять близько 6 млн євро.

До слова, влітку Манором всерйоз цікавилась Бенфіка. Португальці запропонували Маккабі 5 млн євро, однак отримали відмову.

У поточному сезоні Соломон зіграв за Маккабі Петах-Тіква 12 матчів та забив 2 голи.

"Вердер пропонував за мене мільйон". Віктор Пасулько міг стати першим українцем у європейському топ-клубі

Теги
Трансфери Шахтаря Манор Соломон Манор Соломон Шахтар Шахтар
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
55
хв
Ам'єн
20:00
Анже
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук