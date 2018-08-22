Кулач – про свій гол у стилі Кріштіану Роналду: Дехто з Маріуполя казав: "Що ж ти робиш?"

Півзахисник Ворскли Владисилав Кулач прокоментував свій фантастичний гол у ворота Маріуполя, в рамках 5-го туру УПЛ, а також розповів, що буде задоволений, якщо отримає виклик у збірну України.

"Виклик того чи іншого футболіста залежить від тренерського штабу збірної. Поки що до мене ніхто не звертався. Думаю, це й зарано — після одного забитого м’яча. Втім, повірте: я буду дуже радий, якщо запросять зіграти за національну команду! А поки роблю свою справу у складі Ворскли.

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Мій фантастичний гол у стилі Кріштіану Роналду? Такий гол на найвищому рівні – перший у моєму житті. Сподіваюся, не останній. Не можу сказати, що спеціально готуюся до виконання бісіклети, але доволі часто забивав у такий спосіб на тренуваннях.

Я дуже радий, що у мене вийшов такий удар! Мене вітали не лише партнери, а й хлопці з Маріуполя – дехто з них навіть казав: "Що ж ти робиш?" У позитивному сенсі! Після матчу багато хто телефонував і вітав. Я цей гол запам’ятаю назавжди!", – цитує Кулача офіційний сайт УПЛ.

Ворскла – Маріуполь – 2:1 – відео голів та огляд матчу