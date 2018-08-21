Кулач: Бойкотувати немає сенсу, гірше собі зробимо

Нападник Ворскли Владислав Кулач розповів, що команда поки не думає бойкотувати матчі у зв'язку з заборгованостями.

"Ми домовилися з хлопцями. А що нам залишається робити? Скоро єврокубки. У нас іншого шляху немає, окрім як виходити і доводити те, що ми команда.

Настрою бойкотувати матчі у нас немає. А сенс? Гірше собі зробимо. Будемо сподіватися, що незабаром всі обіцянки будуть виконані і все воздасться. Сподіваюся, нам дадуть те, що обіцяли.

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До нас приходять, розмовляють, обіцяють. Поки віримо. Подивимось що буде", – цитує Кулача телеканали "Футбол 1/2".