Нападник бельгійського Левена і збірної України U-21 Микола Кухаревич поділився очікуваннями від дуелі з французькими однолітками в рамках відбору до чемпіонату Європи 2023 року.

"Настрій чудовий. Я радий виклику до молодіжної збірної України. Готуємося до важкої зустрічі, але віримо в позитивний для нас результат.

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Нам вдався вересневий збір, під час якого було здобуто дві перемоги. Дуже сподіваємося й надалі тішити українських уболівальників. Ми добре розуміємо один одного на полі, у нас є кістяк команди, а це плюс для будь-якого колективу.

Щодо Франції... Думаю, ні для кого не секрет, що це топ-збірна, в якій мало не кожен виконавець виступає в найсильніших європейських чемпіонатах. Але ми налаштовуємося на максимальний результат, а там уже подивимося, як складеться матч. Зрештою і нічия буде непоганим результатом.

Кого б виділив у таборі суперинка? Природньо, що це Едуардо Камавінга, який захищає кольори мадридського Реала й коштує близько 30 млн євро.

Можу сказати одне – збірна України не відходитиме від своєї гри. Думаю, шанси забити в нас обов'язково будуть, важливо не тринькати свої моменти", – цитує Кухаревича офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, поєдинок відбірного турніру Євро-2023 українська молодіжка проведе вже сьогодні, 8 жовтня, у французькому Бресті. Початок зустрічі о 19:30. Після двох турів "синьо-жовті" лідирують у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 6 очок. Франція з 4-ма пунктами йде другою.

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