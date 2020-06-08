"Куди прямуєш, хлопчику?" – Відаль фінтом знищив молодого таланта на тренуванні Барселони

Півзахисник Барселони Артуро Відаль готується на повну до відновлення сезону Прімери.

Каталонський гранд інтенсивно тренується, щоб досягти максимальних кондицій перед рестартом чемпіонату Іспанії.

Відаль не хоче бути частиною обмінів Барселони з іншими клубами

Мережу підірвало відео, де зірковий хавбек Артуро Відаль пошив у дурні молодого таланта Барси Рікарда Пуча. 20-річний півзахисник намагався відібрати м'яч у чилійця, але щось пішло не так.

Нагадаємо, вже 13 червня Барселона проведе свій перший поєдинок після карантину, суперником каталонців стане Мальорка.

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