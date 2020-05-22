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Відаль не хоче бути частиною обмінів Барселони з іншими клубами

20:29 260 Читать на русском
Відаль не хоче бути частиною обмінів Барселони з іншими клубами
Артуро Відаль / фото: Барселона

Чилійський півзахисник Барселони Артуро Відаль заявив, що не має наміру покидати каталонський клуб.

"Я задоволений, мені комфортно в Барселоні. Безумовно, я хочу залишитися тут. Зараз я підготовлений краще, ніж будь-коли раніше. Я щасливий, тут чудовий колектив, і у мене багато друзів у роздягальні", – цитує Відаля Football Italia.

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Раніше повідомлялося, що Відалем цікавиться міланський Інтер і туринський Ювентус. Барселона планувала використати свого гравця вобмінах з італійськими грандами. "Синьо-гранатові" цікавляться Лаутаро Мартінесом та Міралемом П'янічем.

Нагадаємо, Артуро Відаль перейшов у Барселону в 2018 році. У складі каталонців Відаль виграв чемпіонат і Суперкубок Іспанії. У поточному розіграші Ла Ліги чилієць провів 22 матчі і забив шість м'ячів.

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Теги
Артуро Відаль Артуро Відаль Барселона Барселона Іспанія Трансфери Барселони
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