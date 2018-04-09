Куди Інтер здаватиме Луніна після потенційного трансферу: є 3 претенденти

Голкіпер збірної України Андрій Лунін може покинути Зорю вже найближчим часом. Італійські ЗМІ рапортують про швидкі терміни підписання 19-річного воротаря.

Інтер є головним кандидатом на трансфер Луніна. Однак міланський клуб збирається здавати українця в оренду в клуб елітного дивізіону чемпіонату Італії.

"Welcome to Inter", – фанати міланського клубу атакують Інстаграм Луніна

Хто ж зможе підсилитись талановитим голкіпером уже влітку. Corriere Dello Sport називає 3-х основних претендентів. Це команди з Генуї Сампдорія і Дженоа, а також Болонья.

"Футбол 24" коротко про ці варіанти. Дженоа пропускає найменше голів з усіх 10 команд нижньої половини таблиці Серії А – 31 за 31 матч. Це також краще, ніж у Лаціо, Мілана, Фіорентини та Аталанти. Наразі, мабуть, найгірший варіант для Луніна. Адже у воротах генуезців стоїть 25-річний голкіпер збірної Італії Маттія Перін.

З іншого боку він давно переріс середняка Кальчо і може вже влітку перейти в Наполі. Дженоа вміє працювати в обороні та виховувати добротних воротарів, тому варіант заміни Періну вже виглядає значно цікавіше.

Сампдорія пропускає найбільше з команд верхньої десятки чемпіонату Італії (46). Досвідчений Еміліано Вівіано, який навіть грав раніше за збірну Італії, нині вже не той. Однак 32-річний страж воріт, який отримує 700 тисяч євро на рік, ще здатний парирувати 4 пенальті за сезон – найкращий показник у топ-чемпіонатах. Лунін, щоправда, у цій справі також далеко не новачок.

Болонья пропустила 43 голи і ділить з Дженоа 11-12 місця. №1 у цій команді є ще один ветеран – 34-річний Антоніо Міранте з зарплатою у півмільйона євро. Це старий вовк, який найбільше запам'ятався виступами в Пармі, а влітку може повернутись у Ювентус на місце другого воротаря.