Головний тренер Руха Леонід Кучук зізнався, що саме жорстка розмова зі своїми підопічними дозволила його команді здобути три очки у матчі зі Львовом.

"Якщо ви помітили, то кожен футболіст Руха у матчі за Львовом стелився так, ніби останній матч грав.

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Нам і за рахунок цього, і за рахунок швидких перебудувань вдалося зламати оборону суперника. Так – непросто, але ми її зламали. У нас був дуже жорсткий тиждень, дуже жорстка розмова після гри з СК Дніпро-1. Я бачу, що футболісти зрозуміли, в чому була проблема", – сказав Кучук у коментарі програмі "Великий футбол".

Нагадаємо, Рух завдяки автоголу Абнера Ренана мінімально здолав Львів і з 7-ма очками піднявся на десяту сходинку турнірної таблиці УПЛ.

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