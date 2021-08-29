Рух у меншості обіграв Львів у рамках 6-го туру УПЛ. Дивіться відео гола та огляд найцікавіших моментів матчу Рух – Львів на "Футбол 24".

Перший тайм вийшов досить сухим – команди обмінялись гострими моментами, але голів забити так і не вдалось. А от по перерві рахунок вдалось розмочити зусиллями Ренана. Щоправда, бразилець зрізав м'яч у власні ворота після подачі з кутового.

Рух здолав Львів у дербі завдяки автоголу – "містяни" все ще йдуть без перемог в УПЛ

Цей автогол став вирішальним – Рух зумів втримати другу перемогу в цьому сезоні. Додамо, що "жовто-чорні" завершили поєдинок у меншості – Карабін отримав пряму червону картку перед фінальним свистком. Таким чином, Рух набрав 7 очок та піднявся на 10 місце, а Львів з 2 пунктами залишився передостаннім.