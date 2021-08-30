Главный тренер Руха Леонид Кучук признался, что именно жесткий разговор со своими подопечными позволил его команде добыть три очка в матче со Львовом.

"Если вы заметили, то каждый футболист Руха в матче со Львовом стелился так, будто последний матч играл.

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Нам и за счет этого, и за счет быстрых перестроений удалось взломать оборону соперника. Да – непросто, но мы ее сломали. У нас была очень жесткая неделя, очень жесткий разговор после игры с СК Днепр-1. Я вижу, что футболисты поняли, в чем была проблема", – сказал Кучук в комментарии программе "Великий футбол".

Напомним, Рух благодаря автоголу Абнера Ренана минимально одолел Львов и с 7-ю очками поднялся на десятую строчку турнирной таблицы УПЛ.

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