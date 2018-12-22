Кучинський: Після перемоги над Динамо мої рукавиці стали фартовими, але поразка Шахтарю все змінила

Голкіпер Карпат Максим Кучинський розповів про свій досвід в УПЛ. Він дебютував у найвищому українському чемпіонаті в 30 років.

"Перебуваю зараз у Полтаві. Тут минає моя відпустка. Нещодавно тільки повернулися із сім’єю з моря. Тепер настає час потрохи готуватися і працювати над собою – до офіційних матчів ще далеко, проте треба тримати себе у формі.

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Дебют в УПЛ відбувся доволі пізно. Слава Богу, що я досягнув цього, адже довго йшов до мети. У запорізькому Металурзі я довго сидів у заміні, не мав шансів вийти на поле. Потім пішов у оренду і все пішло по колу: Друга ліга, Перша ліга, знову Перша... Врешті затримався у Полтаві на кілька сезонів і тут випала нагода зіграти в УПЛ.

Рукавиці? Намагаюся слідкувати за тим, як вони зношуються. Інколи буває таке, що вже після першої гри зачепився за гачок у воротах. Переважно на 3-4 матчі вистачає. Тренуюся в будь-яких: і старих, і зовсім нових, не розношених. Часто дарую свої рукавиці. Зрозуміло, що після перемоги над Динамо мої рукавиці стали фартовими. Правда, після гри з Шахтарем ці ж рукавиці перетворилися на нефартові", – цитує футболіста офіційний сайт Карпат.