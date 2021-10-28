"Думаю, заслужена наша перемога, вона такою, кубковою вийшла. Хороша гра, особливо у першому таймі: про що домовлялися – все виконали. Почали агресивно, створили моменти, але забили лише одного разу. Результат – прохід далі – нас влаштовує. Усі молодці, здорово відпрацювали у всіх лініях.

Тріумф Металіста на очах Ярославського у відеоогляді кубкового протистояння з Колосом

З усіма гратимемо агресивно, продовжуватимемо в тому ж темпі. Знали суперника, що вони грають довгими передачами, тому спочатку пресингували, а потім не було сенсу це робити – вони самі нам повертали м'яч. У другому таймі планували грати так само агресивно, але хлопці дивились на рахунок і намагалися його втримати. Все одно випади були у нас, могли забивати більше. Будемо готуватися далі, до кожної гри", – сказав Кучер у коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, у матчі 1/8 фіналу Кубка України Металіст завдяки голу у першому таймі зумів переграти Колос і вийшов у чвертьфінал турніру.

Металіст не без проблем здолав Колос, оформивши передостанню путівку у чвертьфінал Кубка України